Mannheim – Stadtbibliothek: Buchvorstellung sucht nach dem Ursprung rassistischer Vorstellungen

In ihrem Buch „Stamped – Rassismus und Antirassismus in Amerika“ begeben sich Jason Reynolds und Ibram X. Kendi auf die Suche nach dem Ursprung und den politischen Grundlagen rassistischer Ideen in der Geschichte der Sklaverei in Amerika. In der Stadtbibliothek Mannheim stellen der AK Kolonialgeschichte und die Vorsitzende des Mannheimer Migrationsbeirates, Zahra Alibabanezhad Salem, das für Erwachsene und Jugendliche geschriebene Buch am

Dienstag, 18. Oktober, 18 Uhr

im Dalbergsaal, Dalberghaus N 3, 4,

vor.

Eine Veranstaltung des AK Kolonialgeschichte in Kooperation mit der Stadtbibliothek Mannheim.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadt Mannheim