Mannheim – Trendnacht in der Stadtbibliothek: Back to the 90s

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar

“Back to the 90s“ lautet das Motto der Trendnacht 2022 der Stadtbibliothek Mannheim, die sich am

Samstag, 15. Oktober, von 18 bis 22 Uhr,

in der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1, 2. OG,



ganz den Trends und der Popkultur der 90er-Jahre widmet.

Dafür hat die Stadtbibliothek gemeinsam mit vielen Partner*innen ein abwechslungsreiches Programm mit vielen bunten Aktionen zusammengestellt. So können beispielsweise Stoff-Haarbänder (Scrunchies) genäht und Arm- oder Fußbänder geknüpft werden. Es gibt das Angebot, selbst mitgebrachte Textilien wie etwa eine Tasche, ein Kissenbezug, ein T-Shirt oder Socken im Stil der 90er zu färben (Batiken). An alten Super Nintendo- und Nintendo-64-Konsolen können Klassiker gezockt werden. Wer dabei nicht fündig wird, kann sein eigenes Retro-Game auch selbst erstellen. Für zeitgenössischen analogen Spielspaß ist ebenfalls gesorgt, beliebte Brettspiele der 90er können wiederentdeckt und natürlich auch bespielt werden.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Do-It-Yourself-Angebote: Mit Bügelperlen können verschiedene Retro-Motive gelegt werden, mit Window Color kann Dekoration für Fenster, Spiegel oder Vasen erstellt werden. Ein Beat-Labor ermöglicht unter anderem mit Synthesizern und Midi-Controllern das Experimentieren mit eigenen Beats. Eine zeitgenössische 90er-Fotowand steht für zeitgemäße Selfies bereit.

Die Teilnahme an der Trendnacht ist kostenlos und für alle ab 14 Jahren. Eine Anmeldung ist erforderlich per Email an stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de oder telefonisch unter 0621/293-8935.

Weitere Informationen auf der Homepage der Stadtbibliothek Mannheim www.stadtbibliothek.mannheim.de unter der Rubrik „Veranstaltungen“.

Quelle: Stadt Mannheim