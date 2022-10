Heppenheim – Viele Helfer beim Sauberhaften Herbstputz in Heppenheim

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Aktion Sauberhafter Herbstputz ist in Heppenheim am vergangenen Wochenende auf breite Unterstützung aus der Bevölkerung gestoßen. 95 Personen beteiligten sich an der Müll-Sammelaktion in und um Heppenheim. Die gesammelte Abfallmenge fiel mit ca. 4 m³ relativ gering aus. Dennoch ist die Arbeit der ehrenamtlichen Sammler keineswegs überflüssig. Insbesondere Flaschen, Zigarettenstummel und andere kleinere Abfallstücke wurden eingesammelt. Große oder sperrige Teile wurden kaum gefunden. Hier scheint sich die engagierte Arbeit des städtischen Bauhofs auszuzahlen, der täglich in der Gemarkung Heppenheim Müll einsammelt, auf den aufmerksame Bürger hingewiesen haben. Teilgenommen haben Mitglieder des TV Sonderbach, des Tennisclubs Kirschhausen, des Judovereins Heppenheim und des Aero Clubs. Aus den Reihen der Politiker beteiligten sich Aktive des CDU Stadtverbandes Heppenheim, der SPD und der Tierschutzpartei. Der Bauhof unterstütze die Aktion mit drei Mitarbeitern und zwei Fahrzeugen.

Erste Stadträtin Christine Bender zeigte sich erfreut über den Einsatz der Ehrenamtlichen: „Alle Teilnehmer zeigen mit ihrem Engagement, dass ihnen ein sauberes Heppenheim wichtig ist und dass jeder Einzelne etwas dazu beitragen kann. Ich danke allen, die zum Gelingen der Aktion beigetragen haben“. Nach dem Einsatz konnten sich alle bei einem kleinen Mittagessen stärken, das die Freiwillige Feuerwehr Heppenheim professionell organisiert hatte. Dankenswerterweise wurden die Getränke von der Odenwaldquelle gespendet, das Eis von Langnese Unilever.