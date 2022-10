Heidelberg – 3. Europäische Musiktage vom 21. bis 22. Oktober

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – junge Künstler*innen aus aller Welt in Heidelberg zu begrüßen, dies ist ein Anliegen, das den Heidelberger Frühling und den Europäischen Hof in Heidelberg – das Künstlerhotel des Festivals – seit vielen Jahren gleichermaßen begeistert und verbindet. Wir freuen uns sehr, dass der Europäische Hof anlässlich des Vorverkaufsstarts des Heidelberger Frühling Musikfestivals 2023 diese unsere gemeinsame Idee fortführen und am 21. und 22. Oktober 2022 die 3. Europäischen Musiktage in den Räumlichkeiten des Grandhotels veranstalten wird. Ganz herzlich heißen wir Cédric Tiberghien und Eloïse Bella Kohn, Klavier, Christoph Koncz, Violine, Lise Berthaud, Viola und Harriet Krijgh, Violoncello in Heidelberg willkommen.

Übersicht auf das Programm:

3. Europäische Musiktage

Am 21. und 22. Oktober 2022 veranstaltet der Europäische Hof in Heidelberg – eine gemeinsame Idee des Heidelberger Frühling Musikfestivals und des Grandhotels erneut mit Leben füllend – die 3. Europäischen Musiktage. Junge Musiker*innen sind eingeladen, in der einzigartigen Atmosphäre des Hotels kammermusikalische Abende in der Tradition der Wienerischen Schubertiaden zu gestalten.

Cédric Tiberghien & Christoph Koncz

Fr 21.10.2022, 19 Uhr

Der Europäische Hof, Pfalzgrafensaal

Cédric Tiberghien Klavier

Christoph Koncz Violine

Johann Sebastian Bach • Johannes Brahms

Chaconne aus der Partita d-moll für Violine solo BWV 1004, Bearbeitung für Klavier, linke Hand

Ludwig van Beethoven

32 Variationen c-moll für Klavier WoO 80

Richard Strauss

Sonate Es-Dur für Violine und Klavier op. 18

Freie Platzwahl

Harriet Krijgh, Christoph Koncz, Lise Berthaud & Eloïse Bella Kohn

Sa 22.10.2022, 19 Uhr

Der Europäische Hof, Pfalzgrafensaal

Harriet Krijgh Violoncello

Christoph Koncz Violine

Lise Berthaud Viola

Eloïse Bella Kohn Klavier

Johann Sebastian Bach

Suite G-Dur für Violoncello solo BWV 1007

Wolfgang Amadeus Mozart

Duo G-Dur für Violine und Viola KV 423

Georg Friedrich Händel

Passacaglia aus der Suite g-moll HWV 432 (für Violine und Violoncello bearbeitet von Johan Halvorsen)

Gabriel Fauré

Quartett c-moll für Violine, Viola, Violoncello und Klavier op. 15

Freie Platzwahl

Zusammen mit unserem Partnerhotel Der Europäische Hof starten wir mit diesem Kammermusikprogramm in die Saison 2022/23 (www.heidelberger-fruehling.de, Vorverkaufsstart 24.10.2022).