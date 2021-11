Sinsheim – Die TSG Hoffenheim haben sich nach dem Auswärtssieg auf den fünften Tabellenplatz verbessert

Fürth/Sinsheim . Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich nach einem torreichen 6:3-Auswärtssieg (Halbzeit 2:1) bei der SpVgg Greuther Fürth mit 20 Punkten auf den fünften Tabellenplatz vorläufig verbessert. Überragender Spieler bei den Kraichgauern war der 27-jährige Ihlas Bebou, der drei Treffer erzielte. Die Fürther gingen in der 22. Minute durch Jamie Leweling mit 1:0 in Führung. Ihas Bebou erzielte in der 32. Minute den Ausgleichstreffer und Georginio Rutter schoss die Hoffenheimer in der 40. Minute mit 2:1 in Führung. Gleich nach der Halbzeitpause (46.) glich Timothy Tillmann zum 2:2 aus. Mit seinem zweiten Treffer brachte Rutter (57.) die TSG Hoffenheim erneut in Führung und Bebou (62.) erhöhte auf 4:2. Durch ein Eigentor von Marco Meyerhöfer (66.) lag Hoffenheim mit 5:2 vorne. Die Fürther konnten gleich danach durch Branimir Hrgota (67.) auf 3:5 verkürzen. Doch Bebou machte in der 80. Minute mit seinem dritten Tor zum 6:3 den sechsten Saisonsieg für das TSG-Team von Sebastian Hoeneß perfekt.

Das nächste Bundesliga-Heimspiel bestreiten die Hoffenheimer am Samstag, 4. Dezember um 15.30 Uhr, in der PreZero-Arena in Sinsheim gegen Eintracht Frankfurt. Weitere Informationen über die TSG 1899 Hoffenheim gibt es unter www.tsg-hoffenheim.de.

In der Bundesliga bleibt der FC Bayern München nach einem 1:0-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld mit 31 Punkten nach dem 13. Spieltag Tabellenführer vor Borussia Dortmund mit 30 Zählern. Die Dortmunder feierten einen 3:1-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg. Am Freitag hatte der VfB Stuttgart mit 2:1 gegen den 1. FSV Mainz gewonnen.

Text Michael Sonnick