Frankenthal – Mehrere Fahrzeuge im Bereich des Neumayerrings beschädigt – Zeugen gesucht

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Mehrere Fahrzeuge im Bereich des Neumayerrings wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag (26.11. auf den 27.11.2021) beschädigt. Bislang unbekannte Täter traten an bislang 6 Fahrzeugen gegen die Außenspiegel, so dass diese verdreht, bzw. beschädigt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten vier Spiegel wieder in die richtige Stellung ohne Beschädigung gebracht werden, an zwei Fahrzeugen wurden die Außenspiegel sicher beschädigt worden. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.