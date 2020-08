Frankenthal – Frankenthal beteiligt sich am Warntag 2020

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Frankenthal beteiligt sich am Donnerstag, 10. September, am ersten bundesweiten Warntag. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) schickt an diesem Tag um 11 Uhr eine Probewarnung über das Modulare Warnsystem (MoWaS) an alle daran an-geschlossenen Multiplikatoren wie beispielsweise App-Server und Rundfunksender. Über deren Verteiler wird die Probewarnung dann deutschlandweit über die Warn-Apps NINA und KATWARN verbreitet. Parallel dazu löst die Feuerwehr Frankenthal die 19 Sirenen im Stadt-gebiet aus, die die Bevölkerung auch bei Großschadenslage warnen, beispielsweise bei Na-turgefahren, Großbränden oder Schadstoffaustritten. „Für den Katastrophenfall ist es wichtig, dass die Frankenthalerinnen und Frankenthaler wis-sen, was passiert und wo sie zuverlässige Informationen erhalten. Der Warntag ist eine gute Möglichkeit, sich mit den verschiedenen Warnmethoden vertraut zu machen“, so Oberbür-germeister Martin Hebich.

Mehr zur KATWARN-App

2016 hat die Stadtverwaltung KATWARN als zusätzlichen Warnkanal eingeführt. Das Warn-system hat sich bereits bei mehreren Notsituationen bewährt und wird gut von der Bevölke-rung angenommen. In Frankenthal sind bereits mehr als 12.000 Nutzer registriert. Die kosten-lose App kann unter www.katwarn.de/anmeldung-app bzw. den App-, Windows- und den Google Play Store heruntergeladen werden.

Hintergrund

Die Innenministerkonferenz hat im vergangenen Jahr beschlossen, dass der bundesweite Warntag ab dem Jahr 2020 künftig jährlich am zweiten Donnerstag im September stattfindet. Er soll dazu beitragen, das Wissen der Bevölkerung über die Warn- und Informationsmöglich-keiten zu erhöhen, die Akzeptanz der unterschiedlichen Warnmethoden zu steigern sowie Menschen zu vermitteln, wie sie sich in Notlagen richtig verhalten.

Weitere Informationen zum bundesweiten Warntag gibt es auf der Website www.bundesweiter-warntag.de.