Mannheim – Generalprobe gegen Großaspach – VfR testet am Samstag (11:00 Uhr) den Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In Riesenschritten nähert sich der VfR dem Start in die Verbandsliga Nordbaden. Schon seit Anfang Juli schuftet die neue Mannschaft, um in möglichst bester Verfassung die anstehenden Aufgaben im Ligabetrieb anzugehen. Am kommendem Samstag, exakt eine Woche vor dem ersten Ligaspiel bei der Spielvereinigung Neckarelz, gibt es nochmals einen Test der besonderen Art. Mit dem Drittligaabsteiger SG Sonnenhof Großaspach kreuzt ein zwei Klassen höher kickender Kontrahent im Rhein-Neckar-Stadion auf: „Großaspach ist nicht unsere Kragenweite. Das wird nochmals ein sehr interessanter Test, der uns vor allem in der Defensive alles abverlangen wird“, betont VfR-Coach Andreas Backmann. Sechs lange Jahre hielten sich die Schwaben im Profifußball, ehe in der vergangenen Saison die Mannschaft des ehemaligen VfR Spielers Hans-Jürgen Boysen den Gang in die Regionalliga antreten musste. Ähnlich wie bei den Rasenspielern, gab es auch in Großaspach einen großen Umbruch zu bewältigen. Mit einem erneuerten Kader wird das Team rund um den erfahrenen Leader Nicolas Jüllich am 05. September beim FK Pirmasens in die Regionalligasaison starten. Unter der Woche gab es bereits den ersten Dämpfer: Mit 1:2 verlor der selbsternannte „Dorfklub“ beim Oberligisten SGV Freiberg und verpasste somit trotz spielerischer Überlegenheit den Einzug ins Achtelfinale des wfv-Pokals.

Andreas Backmann blickt der Begegnung mit Vorfreude entgegen: „Da viele Ligen bereits in die Saison gestartet sind, war es schwer, noch einen guten Gegner zu finden. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass sich Großaspach dazu bereit erklärt hat, um 11 Uhr in Mannheim anzutreten und dementsprechend früh anzureisen“, erklärt der Cheftrainer.

Für den VfR bildet die Begegnung am Samstag den Schlusspunkt einer langen und intensiven Vorbereitungsphase. Es wird das insgesamt elfte Spiel sein, dass die Blau-Weiß-Roten seit dem 11. Juli bestreiten. Für Andreas Backmann verlief die Vorbereitung zufriedenstellend: „Die Mannschaft hat bei hohem körperlichen und geistigen Aufwand sehr gut mitgezogen. Leistungstechnisch haben wir eine kontinuierliche Steigerung an den Tag gelegt und sind darüber hinaus von Muskelverletzungen verschont geblieben“, unterstreicht der Coach.