Frankenthal – Schadstoffsammlung am 29. August

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 29. August, findet in der Zeit von 9 bis 12 Uhr auf dem EWF-Betriebsgelände in der Ackerstraße 24 die nächste Schadstoffsammlung statt. Aus Gründen des Infektions-schutzes gilt: Während der Wartezeit soll das Auto nicht verlassen werden und bei der Abgabe ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Die Annahme der Schadstoffe erfolgt von den Mitarbei-tern der Firma Remondis weitestgehend kontaktlos, der Mindestabstand von 1,50 m ist grundsätzlich einzuhalten. Der EWF bittet um Verständnis, wenn es zu längeren Wartezeiten kommt.



Das gehört in die Schadstoffsammlung

Schadstoffe sind gefährliche Abfälle, die eine umweltschonende Abfallentsorgung erschwe-ren oder gefährden. Sie dürfen nicht gemeinsam mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Zu den Schadstoffen gehören Farb- und Lackreste, Lasuren, Reinigungs- und Desinfekti-onsmittel, Abflussreiniger, Lösungsmittel, Holzschutzmittel und Pflanzenschutzmittel. Die Schadstoffe sollten möglichst in Originalverpackungen oder aber ausreichend gekennzeich-net zur Annahmestelle gebracht werden. Schadstoffe aus Gewerbebetrieben können nicht entgegengenommen werden.

Weitere Sammelaktionen sind an folgenden Tagen im Jahr 2020 vorgesehen:

Samstag, 26. September, Kerweplatz Eppstein

Samstag, 7. November, Kerweplatz Studernheim

Samstag, 5. Dezember, EWF-Betriebsgelände

Weitere Informationen zur Schadstoffsammlung können dem Abfallkalender entnommen werden und sind unter www.frankenthal.de/ewf abrufbar. Für Auskünfte stehen die Mitarbei-terinnen und Mitarbeiter des EWF unter 06233 89 777 zur Verfügung.