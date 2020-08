Mannheim – Fontänenanlage am Friedrichsplatz legt kurze Pause wegen Reinigungsarbeiten ein

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am 24. August 2020 wird das Wasser für die turnusmäßige Zwischenreinigung abgelassen – Ab dem 28. August sprudeln die Fontänen wieder wie gewohnt

Jedes Jahr im Sommer steht für die Fontänenanlage am Mannheimer Wasserturm eine mehrtägige Reinigung der Becken und Anlagenteile auf dem Plan – in der diesjährigen Brunnensaison von Montag, 24. August, bis Donnerstag, 27. August 2020. Im Auftrag der Stadt Mannheim überprüft das Mannheimer Energieunternehmen MVV die Anlagentechnik

und befreit die Becken von Verunreinigungen durch Laub, Kies und Abfälle sowie von Algen,die sich in diesem Jahr aufgrund der warmen Temperaturen verstärkt gebildet haben. Dazu lassen die MVV-Mitarbeiter das Wasser aus den Kaskaden-, dem Rechteck- sowie dem Rundbecken ab. Ab Freitag, 28. August 2020, sprudeln die Fontänen wieder wie gewohnt werktags von 12 bis 14 und von 16 bis 23 Uhr, an den Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 23 Uhr. Mit dem

Einschalten der Straßenlaternen werden die Fontänen wochentags weiß, an den Wochenenden farbig beleuchtet.

Bis Sonntag, 4. Oktober 2020, können sich die Mannheimer Bevölkerung und die Besucher der Stadt in diesem Jahr am Anblick der Fontänen erfreuen. Anschließend wird die Anlage abgeschaltet und für die Winterpause vorbereitet.

MVV im Portrait

Mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 4 Milliarden Euro ist MVV eines der führenden Energieunternehmen in Deutschland. Im Zentrum unseres Handelns steht die zuverlässige, wirtschaftliche und umweltfreundliche Energieversorgung unserer Kunden aus Industrie, Gewerbe und Privathaushalten. Ihre individuellen Bedürfnisse und Erwartungen sind unser Ansporn bei der Entwicklung innovativer Produkte und Geschäftsmodelle. Dabei besetzen wir alle Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette: von der Energieerzeugung, dem Energiehandel und der Energieverteilung über den Betrieb von Verteilnetzen bis hin zum Vertrieb, dem Umweltgeschäft und dem Energiedienstleistungsgeschäft. Mit unserer Unternehmensstrategie setzen wir konsequent auf den Ausbau erneuerbarer Energien, die Stärkung der Energieeffizienz sowie den weiteren Ausbau der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung und der umweltfreundlichen Fernwärme. Darüber hinaus investieren wir in die Zukunftsfähigkeit unserer Netze

und in die Modernisierung unserer Erzeugungsanlagen. Bei allem, was wir tun, können wir fest auf die gewachsene Kompetenz und das Know-how unserer Mitarbeiter zählen. Ihnen werden wir auch in Zukunft sichere und attraktive Arbeitsplätze bieten.

MVV ist ein Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Quelle Bild und Text MVV