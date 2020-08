Schwetzingen/Plankstadt/Brühl – Unbekannter verschafft sich mit gefälschten Rezepten Medikamente – Zeugen gesucht!

Schwetzingen/Plankstadt/Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag verschaffte sich ein unbekannter Mann in mehreren Apotheken in Schwetzingen, Plankstadt und Brühl mittels gefälschter Rezepte starke Schmerzmittel. Der Mann suchte am Samstagmittag, gegen 12 Uhr unter anderem eine Apotheke in Brühl auf und reichte ein Rezept für eine Großpackung des Schmerzmittels ein. Erst nachdem das Medikament schon ausgehändigt worden war, fiel auf, dass mit dem Rezept etwas nicht stimmte. Daraufhin verständigten Mitarbeiter die Polizei. Der Unbekannte trat am selben Tag bei zwei Apotheken in Plankstadt und Schwetzingen auf, die zu einem Apothekenverbund mit der Apotheke in Brühl gehören.

Die Vorgehensweise war in allen Fällen gleich. Der Mann bestellte telefonisch das Medikament, holte dieses später ab und bezahlte die Rezeptgebühr jeweils bar. Alle Rezepte wiesen die gleichen Merkmale auf und waren auf eine nicht existente Person ausgestellt. Inwiefern diese Rezepte von einem Arzt bereits blanko unterschrieben oder diese komplett gefälscht worden waren, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können oder geschädigte Apotheken, bei denen solche Rezepte eingelöst wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06201/288-0 zu melden.