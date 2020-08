Heppenheim – Lorsch im Rahmen einer öffentlichen Führung entdecken An ausgewählten Sonn- und Feiertagen um 14 Uhr – Angeboten werden Führungen durch die Stadt, den Kräutergarten und den Tabakschuppen

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Für Touristen, aber auch Alteingesessene und Zugezogene, bietet die Tourist-Information „NibelungenLand“ an ausgewählten Sonn- und Feiertagen öffentliche Führungen in Lorsch an. Diese starten jeweils um 14 Uhr und decken verschiedene Themen wie die Stadt allgemein, den Kräutergarten oder den Tabakschuppen ab. Anmeldungen sind vor Ort bis 13 Uhr möglich, die Teilnehmerzahl ist derzeit auf zehn Personen begrenzt. Diesen Sonntag, 09.08., steht der Lorscher Tabakschuppen im Rahmen einer solchen Führung im Mittelpunkt.Informationen zu Terminen und Preisen sind in der Rubrik „Angebote“ auf www.nibelungenland.net zu finden.

Info: Die Tourist-Information „NibelungenLand“ in Lorsch ist Montag bis Sonntag von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet und unter der Rufnummer 06251 / 17526-0 oder per E-Mail unter info@nibelungenland.net erreichbar.

Quelle:

Foto: Heimat- und Kulturverein Lorsch