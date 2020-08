Ludwigshafen – Attraktiver Markt auch nach dem Brexit! IHK setzt Schwerpunkt auf Großbritannien

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ludwigshafen. Ab sofort gibt es bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz ein überregionales Kompetenzzentrum Großbritannien. IHK-Experten beantworten nun Anfragen von Unternehmen auch aus anderen Teilen Deutschlands zu allen wirtschaftsrelevanten Themen rund um das Vereinigte Königreich und den Brexit. Zudem sind Veranstaltungen und Seminare geplant.

Den Auftakt macht am 20. August 2020 um 10 Uhr eine Online-Veranstaltung. Darin informiert die Vertreterin des Deutschen Industrie- und Handelskammertages in Brüssel, Freya Lemcke, zur handelspolitischen Brexit-Stimmung in Brüssel. Die Ansprechpartner des neuen Kompetenzzentrums Großbritannien der IHK Pfalz, Franziska Schneider und Frank Panizza, erläutern dabei die zoll- und wirtschaftsrechtlichen Folgen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union zum Jahresende 2020.

„Ein wichtiger Grund für unsere Ausrichtung als Kompetenzzentrum war der erhöhte Beratungsbedarf bei Wirtschaftsbeziehungen zu Großbritannien, der sich aus dem Brexit ergibt“, so Schneider. Panizza ergänzt: „Das Vereinigte Königreich war 2019 mit 6,9% aller Exporte der drittwichtigste ausländische Absatzmarkt für die rheinland-pfälzische Wirtschaft. Entsprechend bedeutsam ist der Brexit für die hiesigen Unternehmen.“ Dennoch bleibe Großbritannien ein attraktiver Wirtschaftspartner.

Die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt mit ihren mehr als 67 Mio. Einwohnern bietet einen großen Absatzmarkt für Produkte und Dienstleistungen aus Deutschland. Die Briten halten unabhängig vom Brexit an ihrer traditionellen Offenheit für grenzüberschreitenden Handel und ausländische Investitionen fest. Zudem weist der britische Markt ein unternehmens- und technologiefreundliches Umfeld und durch das Englische eine niedrige Sprachbarriere auf. Vor diesem Hintergrund stehen die Experten der IHK Pfalz ab sofort zu allen Fragen rund um Handel, Recht, Steuern und Marktbearbeitung im Vereinigten Königreich zur Verfügung.

Ansprechpartner:

Franziska Schneider, Tel. 0621 5904-1910, franziska.schneider@pfalz.ihk24.de

Frank Panizza, Tel. 0621 5904-1930, frank.panizza@pfalz.ihk24.de

Weitere Informationen und Anmeldung zur Online-Veranstaltung auf IHK Pfalz, www.pfalz.ihk24.de/grossbritannien