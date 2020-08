Viernheim – 66-Jähriger mit #Messer verletzt / Polizei nimmt 21-jährigen Tatverdächtigen fest

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Am Dienstagvormittag(4.8.) kam es “Am Straßenheimer Weg” zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, wobei ein 66 Jahre alter Mann verletzt wurde.

Der 66-Jährige aus dem Kreis Bergstraße traf gegen 11.30 Uhr beim Spaziergang auf einen ihm unbekannten Mann, der sich an einem dortigen Brunnen auffällig verhalten haben soll. Als der Spaziergänger den Mann auf sein Vorhaben ansprach, eskalierte die Situation. Der vorerst Unbekannte soll mit einem Messer auf den 66-Jährigen losgegangen sein, der nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde. Daraufhin flüchtete der Angreifer über die Autobahn 659 in Richtung eines Parkplatzes in der Robert-Schumann-Straße. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen, dem Polizeihubschrauber sowie eines Diensthundes konnte der Tatverdächtige schließlich im Bereich der Autobahn gestoppt und festgenommen werden.

Während seiner Festnahme leistete der 21-Jährige erheblichen Widerstand, wobei er selbst und zwei Beamte verletzt wurden. Während der Maßnahmen war die Autobahn in diesem Bereich voll gesperrt. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen sowie die Abklärungen, ob er einem Haftrichter vorgeführt werden soll, dauern derzeit an.