St.Leon-Rot/BAB 6 – Audi fährt am Stauende auf Sattelzug auf – Rettungshubschrauber im Einsatz

St.Leon-Rot/BAB 6/Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 13:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim, zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Walldorf und dem Autobahnkreuz Walldorf. Wie die ersten polizeilichen Ermittlungen ergeben haben, ist ein Audi am Stauende auf Höhe des Parkplatz “Bucheneck” mit hoher Geschwindigkeit auf einen Sattelzug aufgefahren. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten Fahrer des Audi in eine Klinik. Über die Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor. Die BAB 6 wurde während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Sowohl der Pkw, als auch der Sattelanhänger sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die Bergungsmaßnahmen laufen derzeit. Der Verkehr wird zwischenzeitlich auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.