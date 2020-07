Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: – Zeugen gesucht Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Ein 18-jähriger Mann wurde am Mittwochnachmittag in Heddesheim grundlos von zwei Unbekannten zusammengeschlagen. Der junge Mann war gegen 14.50 Uhr mit Freunden in der Straßenbahn von Mannheim nach Heddesheim. Als die Gruppe um den 18-Jährigen am Bahnhof in der Heddesheimer Bahnhofstraße ausgestiegen war, schlugen zwei Unbekannte dem 18-Jährigen ... Mehr lesen »