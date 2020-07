Edenkoben – Igel gerettet

Otterstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Otterstadt in der Zanderstraße über ein Terrassenfenster unberechtigten Zutritt in ein Einfamilienhaus. Dort entwendeten sie Bargeld und eine Rolex-Armbanduhr in mittlerem, 4-stelligen Wert. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Otterstadt aufgefallen sind, die mit dem ... Mehr lesen »