Worms – Wormser Einzelhandelsflohmarkt am 18. Juli in der Innenstadt

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) INSERATwww.optikadam.de Ein betrunkener Autofahrer versuchte sich gestern den Maßnahmen der Wormser Polizei durch Widerstand zu entziehen. Anwohner hatten kurz vor 17:00 Uhr gemeldet, dass ein betrunkener Mann in der Straße Am Krankenhaus in seinen PKW gestiegen und losgefahren sei. Eine Streife wollte das Fahrzeug anhalten, worauf der Fahrer nicht reagierte ... Mehr lesen »