Worms – Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Ein betrunkener Autofahrer versuchte sich gestern den Maßnahmen der Wormser Polizei durch Widerstand zu entziehen. Anwohner hatten kurz vor 17:00 Uhr gemeldet, dass ein betrunkener Mann in der Straße Am Krankenhaus in seinen PKW gestiegen und losgefahren sei. Eine Streife wollte das Fahrzeug anhalten, worauf der Fahrer nicht reagierte und bis zu seiner Wohnanschrift weiterfuhr. Hier stoppte er kurz und sollte kontrolliert werden. Mit durchdrehenden Reifen entzog er sich zunächst der Kontrolle und hielt schließlich auf seinem nahegelegenen Parkplatz an. Da bei dem 57-jährigen Fahrer starker Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt wurde, sollte er die Beamten zwecks Blutprobe zur Dienststelle begleiten. Dies verweigerte er und versuchte sich massiv gegen die Maßnahme zu sperren, auch mit einem Tritt gegen einen Polizeibeamten. Dieser blieb unverletzt. Der Wormser muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.