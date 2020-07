Rhein-Pfalz-Kreis – Nach Corona-Pause nehmen Hotels und Gastronomie wieder Fahrt auf

Rhein-Pfalz-Kreis/Altrip/Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Corona Krise hat die Gastronomie und Hotelbranche stark wirtschaftlich in Mitleidenschaft gezogen. Mit dem Lockdown mussten Schließungen hingenommen werden, davon waren auch Hotels und Gastronomiebetriebe in der Metropolregion Rhein-Neckar betroffen. Auch das Hotel Darstein war vom Lockdown betroffen und musste viele Termine verschieben. Nach der langen Corona-Pause können jetzt wieder Festlichkeiten aller Art, unter Einhaltung der Corona Schutzmaßnahmen, gefeiert werden.



Das Hotel Darstein liegt im schönen Rhein-Pfalz-Kreis, direkt an der Blauen Adria, zwischen Ludwigshafen, Speyer und Mannheim, im Herzen der Metropolregion. Die Pfälzer Lebensart, die Gastfreundschaft aber auch die Professionalität verbinden sich hier zu einer ausgezeichneten Hochzeitslocation. Als Hochzeitshotel mit langjähriger Erfahrung freut sich das gesamte Team, gemeinsam aus Ihren Vorstellungen einen unvergesslichen Tag zu planen und mit Ihnen zu feiern.



Eine freie Trauung ist hier in der grünen Natur in der Nähe der wunderschönen Seenlandschaft möglich – eine einmalige Kulisse für Ihren „schönsten Tag“! Sollte das Wetter jedoch nicht mitspielen, so bietet das Hotel Darstein wunderschöne, stilvolle Alternativen im Hotel selbst.



Das Hotel bietet natürlich, neben der erstklassigen Gastronomie und der perfekten Organisation auch die Möglichkeit für die Gäste direkt vor Ort zu übernachten.



Natürlich steht das Hotel Darstein für alle Arten von Festlichkeiten zur Verfügung, einfach mal vorbeischauen und den Alltag vergessen. Das Restaurant oder die Terrasse mit Seeblick sind von 18.00 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet.

Auch der Sonntagsbrunch ist ab dem 21.06.2020 wieder möglich. Reservierungen gerne telefonisch (Tel.: 06236 4440)

Wer mehr über das Hotel Darstein an der Blauen Adria erfahren möchte, hier geht es zur Homepage:

https:Hotel Darstein

