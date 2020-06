Frankenthal – Night of Light2020

Frankenthal/Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Mit der !Night of Light 2020 wollen das Congressforum Frankenthal aber auch andere Veranstaltungshäuser , z.B. in Ludwigshafen der Pfalzbau mit roter Beleuchtung auf die schwierige Lage in der Branche aufmerksam machen und den Dialog suchen, um schnelle Lösungen für die Branche zu finden”, erklärt der Geschäftsführer des Congressforum Frankenthal. Die Veranstaltungswirtschaft war der erste Wirtschaftszweig, der von der COVID-19 Krise getroffen wurde, und er wird auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am längsten und tiefgreifendsten von den Auswirkungen betroffen sein. Die bei der gemeinsamen Aktion gewählte Farbe Rot steht unter anderem für die Leidenschaft für unsere Profession – „Wir brennen für das, was wir tun!“

Weitere Informationen: www.night-of-light.de





