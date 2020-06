Mannheim – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in Mannheim erhöht sich auf 502-Geänderte Zulassungsbedingungen bei den Freibädern- m:con entwickelt Hygienekonzept für Veranstaltungen

Nußloch-Leimen/Rhein-Neckar-Krei/Metropolregion Rhein-Neckar. Dank eines aufmerksamen Nachbars gelang es der Polizei am Freitagabend einen Fahrraddieb kurze Zeit später festzunehmen. Der 23-jährige Tatverdächtige entwendete am Samstag gegen 21.45 Uhr aus einer Garage in der Mühlstraße ein Mountainbike im Wert von 6.000 Euro und flüchtete damit in Richtung Leimen. Der Nachbar, der den Diebstahl beobachtete, informierte den Besitzer, ... Mehr lesen »