Landau – Großfischlingen – Wasserschildkröte auf Wanderschaft

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Edenkoben staunten nicht schlecht, als ihnen heute Mittag gegen 16:30 Uhr, im Rahmen der Streife, eine Wasserschildkröte vor den Streifenwagen lief. Diese überquerte in aller Ruhe die Landstraße am Ortseingang Großfischlingen. Im direkten Umfeld konnte kein Besitzer ausfindig gemacht werden, weshalb das Tier durch die Beamten an das Tierheim in Landau übergeben wurde. Wer seine Wasserschildkröte vermisst oder Hinweise auf einen Eigentümer geben kann, kann sich mit dem Tierheim in Landau oder der Polizei in Edenkoben in Verbindung setzen.



