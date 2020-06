Mannheim-Neckarstadt – Polizeikontrolle – Polizei findet Drogen bei 24-jährigem Mann

Mannheim-Neckarstadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagmorgen gegen 8.20 Uhr fiel Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt in der Fardelystraße ein junger Mann wegen seines auffälligen Verhaltens auf. Die Augen trotz der schlechten Witterungsverhältnisse mit einer Sonnenbrille geschützt, tanzte er beim Gehen über die Straße. Der Verdacht, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnten, bestätigte sich. Aufgrund der von ihm mitgeführten Menge an Cannabis, Amphetamin und einer weiteren psychoaktiven Substanz lag der Verdacht, dass er die Drogen weiter veräußert, nahe. Der junge Mann begleitete die Polizeibeamten zum Revier. Im Anschluss an die dort durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Das Rauschgift und ein von ihm ebenfalls mitgeführter Schlagring wurden als Beweismittel einbehalten. Den 24-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffen-Gesetz.

