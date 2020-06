Weinheim – Unbekannte Wohnungseinbrecher lassen mehrere Tausend Euro mitgehen – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagnachmittag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Obertorstraße. Vermutlich zwischen 13 bis 16 Uhr betraten die Unbekannten die Wohnung, in dem sie die Glasscheibe der Eingangstüre auf unbekannte Weise zerschlugen. Der Wohnungsinhaber war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Die Einbrecher entwendeten mehrere Tausend Euro Bargeld und hochwertiges Parfum. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nahm die Ermittlungen auf. Wer Hinweise zu den unbekannten Einbrechern oder zum genauen Tathergang geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 in Verbindung.

