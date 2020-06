Mannheim – Kinderkaufhaus Plus öffnet wieder – Einrichtung in der Mannheimer Neckarstadt gefragt und gebraucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar 17.04.2020. Es ist alles vorbereitet: Absperrbänder auf dem Boden und im Laden, Desinfektionsmittel, und entsprechende Kundeninformationen an der Tür. Nur drei Personen dürfen sich gleichzeitig im Kinderkaufhaus Plus aufhalten. Ab sofort können Kinderkleidung, Spielzeug, Kinderwagen und vieles mehr wieder zu den üblichen Öffnungszeiten für kleines Geld gekauft werden. Geöffnet ist das Kinderkaufhaus Plus immer Mittwoch bis Freitag von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr.



Für Familien in Not eine wichtige Hilfe

„Wir freuen uns so sehr“, Andrea Reichert, Koordinatorin des Kinderkaufhaus Plus, strahlt über das ganze Gesicht. „Wir werden händeringend gebraucht“, berichtet sie. Immer wieder rufen Familien in Not an, die dringend neue Kleidung für ihre Kinder benötigen. „Am schlimmsten betroffen sind Frauen“, sagt Andrea Reichert. Schwangere Frauen, die kurz vor dem Geburtstermin noch keine Ausstattung haben, oder auch alleinerziehende Mütter. Viele von ihnen haben in der Corona-Zeit ihren 450 Euro Job verloren. „Diese Frauen haben wirklich kein Geld mehr und müssen ihre Kinder versorgen“, erzählt Andrea Reichert.

Notversorgung in der Corona-Krise

Am 17. März musste das Kinderkaufhaus wegen Corona geschlossen werden. In besonders dringenden Fällen konnten betroffene Familien oder alleinerziehende Mütter nach einer telefonischen Absprache auch während der Kontaktsperre das Nötigste einkaufen. „Viele mussten wir aber auch vertrösten“, berichtet Andrea Reichert. Das Team vom Kinderkaufhaus Plus rechnet in den nächsten Tagen und Wochen mit einem wahren Ansturm. „Die Menschen warten dringend darauf, dass wir endlich wieder öffnen“, sagt Andrea Reichert. Etwas mulmig ist dem Team da schon, aber die Freude überwiegt und: Alle sind gut vorbereitet. Das Kinderkaufhaus Plus ist eine Einrichtung des Diakonischen Werks Mannheim und wurde 2012 eröffnet. Es befindet sich räumlich in unmittelbarer Nähe zur Diakoniekirche Luther.