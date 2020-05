Heidelberg – Stadtbücherei Heidelberg lockert Corona-Beschränkungen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbücherei Heidelberg hat ab Dienstag, 26. Mai 2020, für die Inhaber eines gültigen Büchereiausweises wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet, dienstags bis freitags von 10 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr. Die Zeitungen stehen wieder zur Verfügung sowie eine reduzierte Anzahl von Lese- und Arbeitsplätzen. Dennoch bittet die Stadtbücherei, mit Rücksicht auf die nach wie vor geltende Beschränkung der Besucherzahlen, auf einen längeren Aufenthalt in den Ausleihräumen zu verzichten, damit es beim Einlass nicht zu unnötigen Wartezeiten kommt. Das gilt auch für die Kinderbücherei, in der Spielen und Lernen unter Corona-Bedingungen nicht möglich sind. Das Tragen von Schutzmasken und die Einhaltung der Abstandsregeln und der Wegeführung sind Voraussetzung für das Betreten des städtischen Gebäudes. Die Rückgabeautomaten sind nur während der Öffnungszeiten der Ausleihe in Betrieb. Auch die Gastronomie des beliebten Literaturcafés öffnet Gastraum und Terrasse für die Besucherinnen und Besucher.

