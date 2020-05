Sinsheim – BAB 6 – Auffahrunfall zweier Lkw – großer Rückstau

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einem Lkw-Unfall kam es am Montag gegen 10:50 Uhr auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn, kurz vor der Ausfahrt Sinsheim. Ein Lkw einer US-Militärkolonne fuhr am Stauende auf einen vor ihm fahrenden Lkw auf. Durch den Unfall wurde ein Fahrer leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Der rechte Fahrstreifen war blockiert und es bildete sich ein Lkw-Rückstau von bis zu 16 km. Die beiden verunfallten Lkw konnten nach der Unfallaufnahme selbständig auf die nächste Raststätte fahren. Nach kurzer Reinigung des rechten Fahrstreifens löste sich der Rückstau ab etwa 13:30 Uhr wieder auf.

