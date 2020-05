Lambrecht – #Webkonferenzen – Webinar der Pfalzakademie Lambrecht

Lambrecht / Metropolregion Rhein-Neckar.

Zum Nutzen von Webkonferenzen

Webkonferenzen haben durch die Corona-Pandemie Einzug in den Berufsalltag gehalten. Ihren Nutzen nimmt ein Webinar der Pfalzakademie Lambrecht am Mittwoch, 27. Mai, von 11 bis 12.30 Uhr unter die Lupe, das sich an alle Interessierten und Online-Moderatoren und -Moderatorinnen wendet. Christl Lang von Campus-EW vermittelt, welche technischen Instrumente für Online-Meetings es gibt und wofür man sie einsetzt, wie man die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Funktionalitäten vertraut macht und dabei etwaige Vorbehalte und Ängste ausräumt und wodurch der optimale Einsatz von Kamera, Ton und Beleuchtung gewährleistet wird. Darüber hinaus geht es um Fragen, Instrumente und Methoden, mit denen man als Moderator eine angenehme und konstruktive Arbeitsatmosphäre schafft, wie man den Fokus sowie die Konzentration auf das Meeting steigert und zur aktiven Teilnahme motiviert, worauf es bei der Kommunikation ankommt, damit man Missverständnisse reduziert oder vermeidet, wodurch man die Redeanteile steuert und Vereinbarungen sowie Ergebnisse festhält, wie man Aufgaben verteilt und die Eigenverantwortung zur Umsetzung steigert und wie man Meetings auch virtuell abwechslungsreich sowie professionell zum Ziel führt. Die versierte Trainerin bespricht einzelne Praxisfälle und beantwortet individuelle Fragen. Checklisten sowie eine umfangreiche Präsentation ergänzen und erleichtern künftig die erfolgreiche Planung und Durchführung virtueller Meetings. Die Teilnahmekosten betragen 99 Euro zuzüglich Umsatzsteuer; eine Anmeldung per Mail sollte bis spätestens 19. Mai erfolgen an seminare@pfalzakademie.bv-pfalz.de. Infos unter www.pfalzakademie.de



[Abb. s. Anhang]

Erläutert die erfolgreiche Durchführung von Webkonferenzen: Christl Lang

(Foto: Campus-EW GmbH)

Quelle: Bezirksverbands Pfalz