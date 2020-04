Frankenthal – Einbruch in Schule

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, den 24.04.2020/18:00 Uhr und Samstagnachmittag, den 25.04.2020/ 18:00 Uhr brechen bis dato unbekannte Täter über das Dach in die Sporthalle einer Schule in Frankenthal-Mörsch ein. Im Innern der Sporthalle versuchen die Täter mittels Hebelwerkzeug einen Gerätespind gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslingt. Anschließend verlassen die Täter die Örtlichkeit unbemerkt in unbekannte Richtung. Nach gegenwärtigem Stand ist nicht bekannt, ob tatsächlich Gegenstände aus der Halle entwenden wurden, bzw. ob Sachschaden am Gebäude entstanden ist.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.