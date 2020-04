Ludwigshafen – Diebe gefasst

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 19.04.2020, gegen 05:50 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei, dass gerade zwei Männer in der Parkstraße in parkende Autos schauen würden und sich an einem Auto zu schaffen gemacht hätten. Die Polizeibeamten, die sofort vor Ort kamen, konnten die zwei Männer feststellen und kontrollierten sie. Sie hatten unter anderem einen Rucksack und eine Sporttasche bei sich. Aufgrund der Dokumente, die sich in den beiden Taschen befanden, konnten die rechtmäßigen Besitzer herausgefunden und kontaktiert werden. Ihnen wurden die aus den Autos gestohlenen Gegenstände wieder zurückgegeben. Die beiden 23- und 24-jährigen Täter wurden mit zur Polizeiinspektion genommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

