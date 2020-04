Heidelberg – Plöck: Wegen Kranarbeiten am 21. April gesperrt!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Plöck muss in Höhe der Hausnummer 2 am Dienstag, 21. April 2020, zwischen 9 und 17 Uhr für den Auto- und Radverkehr gesperrt werden. Der Grund dafür sind Arbeiten mit einem Autokran für eine private Hochbaumaßnahme. Der Autoverkehr wird über die Friedrich-Ebert-Anlage und Nadlerstraße umgeleitet: Die Einbahnregelung in der Nadlerstraße wird für den Autoverkehr währenddessen umgedreht. Der Radverkehr wird über die Friedrich-Ebert-Anlage und den Friedrich-Ebert-Platz in die Plöck umgeleitet. Für Fußgängerinnen und Fußgänger ist der Durchgang frei.

www.heidelberg.de/baustellen