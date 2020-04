Ladenburg – Verlegung der VRNnextbike-Station am Wasserturm

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die VRNnextbike Station am Wasserturm erfreut sich großer Beliebtheit. Im letzten Kalenderjahr wurden über 300 Nextbikes an dieser Station ausgeliehen bzw. zurückgebracht. Auf Wunsch der Mitglieder des Technischen Ausschusses wurde die Station letzte Woche um wenige Meter verlegt, damit die Sichtachse auf den Benzpark nicht durch die abgestellten Fahrräder gestört wird. Die Nextbike-Station befindet sich nun auf der anderen Seite der kleinen Hecke auf dem Parkstreifen. Wie in der Sitzung des Technischen Ausschusses am 15.01.2020 beschlossen wurde, werden hierfür zwei Pkw-Stellplätze für das Abstellen der Leihfahrräder umgewidmet. Eine entsprechende Bodenmarkierung wird noch angebracht. In Ladenburg gibt es insgesamt sechs Nextbike-Stationen. Neben der Station am Wasserturm gibt es Stationen am Bahnhof, am Freibad, in der Altstadt/Am Graben, in der Benzstraße und in der Ilvesheimer Straße / Dr. Albert-Reimann-Straße. Eine Ausleihe ist bequem über die Nextbike-App möglich. Informationen zu den Ausleihkonditionen sowie die Möglichkeit zur Registrierung gibt es unter www.nextbike.de

