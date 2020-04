Landau – 35.000 Euro für Wanderclub Nello – Wanderverein erschließt seine Hütte bei Landau

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der fast 100 Jahre alte Wanderclub Nello bei Landau erhält für die Erschließung seiner Hütte vom Bezirksverband Pfalz 35.000 Euro. Die Hütte am Kesselberg liegt auf 398 Metern Höhe und ist nur zu Fuß zu erreichen. Bislang versorgte eine eigene Quelle die Wanderhütte mit Frischwasser, das jedoch an warmen Sommertagen immer mal wieder knapp wurde; der Verein befürchtet, dass die Quelle aufgrund des Klimawandels womöglich ganz versiegt. Auch gestalte es sich schwierig, die im Boden versenkten Vorratstanks zu befüllen, da die Hütte nicht angefahren werden könne. Um all dem Abhilfe zu schaffen, soll eine Frischwasserleitung die Versorgung sichern. Der Graben hierfür soll genutzt werden, um gleichzeitig eine Abwasser- sowie Stromleitung und ein Glasfaserkabel zu verlegen. Auch wenn die Hütte nicht vom Pfälzerwald-Verein oder den Naturfreunden betrieben werde, sei es aus touristischen Gründen wichtig, das einzigartige Hüttennetz zu erhalten, weshalb sich der Bezirksverband Pfalz an den Kosten beteilige, teilte Bezirktagsvorsitzender Theo Wieder mit. Der Bezirksverband Pfalz stellt seit 2018 jährlich 100.000 Euro zur Verfügung, um bautechnische, hygienische und Brandschutzmängel an Hütten und Häusern im Biosphärenreservat Pfälzerwald zu beheben, was die Vereine nicht aus eigenen Mitteln leisten können.

