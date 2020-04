Landau – Von Pop über Operette bis Heavy Metal – LandauLivestream ist erfolgreich gestartet

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. „Tolle Sache, schöner Auftritt“, „Super Musikerinnen und Musiker“ und „Wirklich tolle Band und super Aufnahme“: Der neue LandauLivestream kommt gut an – das wird schon an den Kommentaren während der Übertragung auf Facebook und YouTube deutlich. Das Online-Angebot wurde von der städtischen Kulturabteilung und der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH ins Leben gerufen, um die regionale Kulturszene zu unterstützen. Noch bis Anfang Mai treten jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag ab 19 Uhr Künstlerinnen und Künstler aus der Region in der historischen Jugendstil-Festhalle in Landau auf und werden von dort live in die heimischen Wohnzimmer gestreamt. „Trotz Corona-Krise: Auf Live-Musik müssen wir nicht ganz verzichten, dafür sorgen weltweit viele kreative Veranstalterinnen und Veranstalter sowie Musikerinnen und Musiker“, lobt Landaus OB und Stadtholding-Geschäftsführer Thomas Hirsch das Konzept der Wohnzimmer-Konzerte im Internet. „Die aktuelle Situation stellt Künstlerinnen und Künstler auch in unserer Region vor besondere Herausforderungen; daher haben wir in Landau die freie Kulturszene nicht nur in unserem kürzlich vorgestellten, städtischen Hilfspaket berücksichtigt, sondern auch den LandauLivestream als gemeinsame Solidaritätsaktion von Stadt und Stadtholding gestartet.“

Die auftretenden Künstlerinnen und Künstler erhalten eine Aufwandsentschädigung; zudem werden online spezielle Unterstützertickets angeboten, deren Erlös in einen Fonds mündet, der ebenfalls den Künstlerinnen und Künstlern zugutekommt. „Bislang sind so bereits mehr als 500 Euro zusammengekommen – das darf gerne noch mehr werden und wir setzen weiter auf die Solidarität der Landauerinnen und Landauer“, betont Sabine Haas, Leiterin der städtischen Kulturabteilung, die gemeinsam mit Jeffrey Deubler als Vertreter der freien Kulturszene das Programm des LandauLivestreams zusammengestellt hat. „Es ist für jeden Geschmack etwas dabei – von Pop über Operette bis Heavy Metal“, verspricht Haas. Die Initiatorin ist zufrieden mit den ersten Ausgaben des Livestreams: „Wir haben viel positives Feedback bekommen und die auftretenden Künstlerinnen und Künstler haben trotz des fehlenden Live-Publikums vor Ort tolle Auftritte absolviert. Das ist auch dem hervorragenden Technikteam der Stadtholding unter Johannes Klement zu verdanken. Setting, Licht und Ton sind einfach super“, lobt Haas.

In dieser Woche darf sich das Livestream-Publikum am Dienstag auf Sorelle, am Donnerstag auf The Buskers und am Samstag auf Sonsuave freuen. Die beiden Singer-Songwriterinnen von Sorelle begeistern mit eigenen deutschsprachigen Songs, deren authentische Texte mal ironisch-scherzhaft, mal realistisch-pragmatisch ganz unterschiedliche Perspektiven des Alltäglichen und der Liebe beschreiben. The Buskers sind sechs ehemalige Musikstudenten der Universität Landau, die die Musik der 1960er und 1970er Jahre wieder aufleben lassen – von den Beatles und den Rolling Stones bis zu Bob Dylan und Johnny Cash. Das Duo Sonsuave schließlich wandert mit Gesang, Flöten, Whistles und Gitarren in seinen Konzerten durch Irland, Frankreich, Spanien, Südamerika und den Balkan und lässt das Publikum dabei in die Stimmungen von Chanson, Klezmer, Folk, Jazz und anderen Genres eintauchen. Das komplette Programm findet sich unter www.landau.de/landaulivestream; Unterstützertickets können unter www.ticket-regional.de/landau-livestream erworben werden. Wer den Livestream verfolgen möchte, kann dies auf dem städtischen Facebook-Account „Stadt Landau in der Pfalz“ und dem städtischen YouTube-Kanal „Stadt Landau in der Pfalz“ tun. Alle Auftritte finden sich auch danach noch „on demand“ auf Facebook sowie YouTube.

Quelle: Stadt Landau