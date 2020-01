Viernheim – Benefizkonzert zugunsten der Dachrenovierung der Auferstehungskirche am 26.01.2020 um 17:00 Uhr – Bürgermeister Matthias Baaß übernimmt Schirmherrschaft

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Clemens Bittlinger und Bestsellerautor Pater Anselm Grün zu Gast im Bürgerhaus Viernheim Viernheim. Liedermacher Clemens Bittlinger und Bestsellerautor Pater Anselm Grün kommen am 26. Januar um 17 Uhr ins Bürgerhaus Viernheim. Pfarrer Markus Eichler von der Auferstehungsgemeinde freut sich, dass “es uns gelungen ist, diese beiden prominenten Persönlichkeiten für das Benefizkonzert zu gewinnen”. Bereits im vergangenen Jahr gab Bittlinger ein gelungenes Konzert in der voll besetzten Auferstehungskirche. “Das nächste Konzert im Bürgerhaus wird nochmal eine Nummer größer. Bürgermeister Matthias Baaß hat die Schirmherrschaft dafür übernommen”, gibt sich Pfarrer Eichler zuversichtlich, dass das Bürgerhaus sich am 26. Januar gut füllen wird. An acht Vorverkaufsstellen in Viernheim können die Karten im Vorverkauf erworben werden. Die zentrale Ticket-Hotline der Auferstehungsgemeinde ist zu erreichen unter der Telefonnummer: 06204 / 2999. Der Reingewinn des Konzertes wird in die Kirchendachrenovierung eingehen, die im kommenden Jahr durchgeführt werden wird. Das Kirchendach der Auferstehungsgemeinde muss für rund 200.000€ erneuert werden. Den Anteil von 20% der Gesamtsumme, also 40.000€, muss die Auferstehungsgemeinde aus eigenen Rücklagen und Spenden dafür aufwenden. Eine herausfordernde Aufgabe, der sich die Gemeinde stellt. Bereits das vergangene übergemeindliche Gemeindefest im August trug das Anliegen in die Gemeinde und durch Erlöse und Spenden konnten bereits rund 4.000€ zweckgebunden dafür gesammelt werden.

Das Konzertthema lautet: “Zum Glück …”. Wie kommt man dahin – wie wird man glücklich oder wie kann man das Glück in seinem eigenen Leben entdecken? Um diese grundlegende Frage kreisen die Texte, Lieder und Gedanken des Konzertes mit Pater Anselm Grün und Liedermacher Clemens Bittlinger. In einer Spaßgesellschaft, in der bei bestimmten TV Sendern scheinbar eine Comedysendung die andere jagt und manche Comedians mit ihren Späßen ganze Fußballstadien füllen, drängt sich die Frage auf: Was haben Spaß und Glück mit einander zu tun? Ist Spaß und Glück dasselbe oder begibt man sich “zum Glück” auf ganz andere Spuren? Es ist eine musikalische garnierte Entdeckungsreise im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie sind ja längst da, die kostbaren Momente in unserem Leben und wir müssen uns nur die Zeit nehmen sie zu “entdecken” und “aufzudecken”. Pater Anselm Grün war jahrzehntelang der Schatzmeister (Cellerar) des Benediktinerklosters Münsterschwarzach und hat zum Thema “Geld und Glück” seine ganz eigenen Ansichten. Mit über 300 Veröffentlichungen, die z.T. in bis zu 30 Sprachen übersetzt wurden und einer Gesamtauflage von14 Mio Bücher, ist er der meist verbreitete Autor spiritueller Bücher im deutschsprachigen Raum. Es ist die Mischung aus seiner spirituellen Präsenz und einer klaren, schlichten Zugewandtheit, die die Begegnung mit diesem Geistlichen so eindrücklich macht.

Clemens Bittlinger, Pfarrer und Buchautor, ist vor allem eines: Liedermacher. Über 3.500 Konzerte in den vergangenen drei Jahrzehnten, 35 veröffentlichte CDs mit einer Gesamtauflage von rund 350.000 verkauften Exemplaren machen diesen preisgekrönten Singer-Songwriter zu einem der erfolgreichsten Interpreten seines Genres. Längst haben einige seiner Lieder in zum Teil millionenfacher Auflage den Weg ins allgemeine Liedgut der Kirchengemeinden gefunden. Erlebt man die spannende Atmosphäre seiner Auftritte, die humorvolle Einbeziehung des Publikums und die brisanten Kernaussagen seiner Texte, so versteht man, was Clemens Bittlinger und sein Ensemble Wochenende für Wochenende für viele so hörenswert macht. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt im Odenwald. Mit Pater Anselm Grün und Clemens Bittlinger begegnen sich zwei alte Freunde öffentlich und lassen andere teilhaben, an ihrer sichtlichen Freude, gemeinsam ein Konzert zu gestalten. Das Konzert im Viernheimer Bürgerhaus (Kreuzstr. 2-4) beginnt am Sonntag, den 26. Januar 2020 um 17 Uhr. Die Eintrittspreise: VV 15 Euro, AK 18 Euro

Tickethotline 06204-2999 (Auferstehungsgemeinde Benefizkonzert) Vorverkaufsstellen:

• Auferstehungsgemeinde Viernheim, Berliner Ring 74

• Christuskirchengemeinde Viernheim, Saarlandstr. 12-14

• Café Rall, Schulstr. 4

• Apotheke Otto Weitzel Viernheim, Rathausstr. 34

• Eiscafe Limonciello Viernheim (im Rhein-Neckar-Zentrum)

• Blumengeschäft Pusteblume Viernheim, Theodor-Heuss-Allee 47

• Weltladen Viernheim, Rathausstr. 42

• Eiscafe Adria Lampertheim-Hüttenfeld, Alfred-Delp-Straße 2