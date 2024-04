Mannheim – Heidelberger-Basketballer spielen am 21.4 gegen Bayern München in der SAP Arena in Mannheim

Mannheim/Heidelberg. Die Basketballer der MLP Academics Heidelberg bestreiten am Sonntag, 21. April um 15.30 Uhr, ihr nächstes Heimspiel gegen den FC Bayern München diesmal in der Mannheimer SAP Arena. Die Heidelberger haben ihr letztes Heimspiel gegen die Hakro Merlins Crailsheim knapp mit 90:86 Punkten gewonnen. Die Heidelberger Fans erlebten im mit 4.410 Besuchern ausverkauften Heidelberger SNP dome erneut einen Krimi in der Schlussphase.

Bereits am 27. Dezember 2022 hatten die Basketballer der MLP Academics Heidelberg ihr Heimspiel gegen den FC Bayern München in der SAP Arena in Mannheim ausgetragen und nur knapp mit 83:87 Punkten verloren.

Vor der dortigen Rekordkulisse von 10.454 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena gab es ein spannendes Spiel. Die Heidelberger führten dort zur Halbzeit knapp mit 51:50 Punkten, erst im letzten Viertel konnten sich die Bayern etwas absetzen und feierten den Auswärtssieg.



Das letzte Auswärtsspiel am letzten Samstag bei den MHP Riesen Ludwigsburg haben die MLP Academics Heidelberg deutlich mit 93:68-Punkten verloren. Durch die Heimsiege konnten sich die Heidelberger auf den 16. Tabellenplatz von 18 Teams verbessern.

Für das Heimspiel am Sonntag 21. April 2024 um 15.30 Uhr der MLP Academics Heidelberg in der SAP Arena gegen den Tabellenführer Bayern München wurden bereits 8.400 Karten verkauft und es wird wie bei der Premiere eine tolle Kulisse geben.

Tickets für das Heimspiel gegen Bayern München sind am Sonntag auch an den Tageskassen direkt an der SAP Arena erhältlich.

Danach haben MLP Academics Heidelberg noch zwei weitere Heimspiele. Am 4. Mai gegen Ratiopharm Ulm und am 12. Mai gegen die Tigers Tübingen. Diese zwei Heimspiele finden dann wieder im Heidelberger SNP dome statt.

Weitere Informationen über die Heidelberger Basketballer gibt es unter www.mlp-academics-heidelberg.de.

Text und Fotos von Michael Sonnick

Foto 1: Matthias Lautenschläger (links) und Bennet Hundt freuen sich auf das Basketballspiel am 21.4 in der Mannheimer SAP Arena (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Für das Basketballspiel am 21. April in der SAP Arena in Mannheim wurden schon 8.400 Karten verkauft (Foto Michael Sonnick)

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail