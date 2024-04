Ludwigshafen – Scholz, MdL „Mehr Plätze an Integrierten Gesamtschulen in Ludwigshafen notwendig“

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. „In den letzten Wochen haben mir viele Eltern ihren Unmut darüber zugetragen, dass sie eine Absage für ihre Kinder von einer IGS in Ludwigshafen bekommen haben. Insbesondere aus Edigheim sind viele Eltern auf mich zugekommen. Oftmals sind sie sehr darüber frustriert, vor allem dann, wenn das Kind durch die Absage eine andere Schulform wählen und oft auch einen deutlich längeren Schulweg in Kauf nehmen muss“, so Gregory Scholz, Mitglied des Landtages und von Beruf Lehrer.

„Eltern wollen immer die bestmögliche Lösung für ihre Kinder. Als Vater kann ich den Frust daher total verstehen. Kurzfristig können keine neuen Plätze an IGSen geschaffen werden. Es wäre aber wichtig jetzt die Weichen zu stellen, damit sich der Frust nicht Jahr für Jahr wiederholt.

Deshalb ist es meines Erachtens auf Grund der großen Anmeldezahlen und der damit leider verbundenen Absagen zwingend notwendig Lösungen zu finden: Erweiterungsbauten sollten geprüft, der Bau einer weiteren IGS nicht frühzeitig abgetan werden und auch über eine Umstrukturierung der Schullandschaft in Ludwigshafen sollte nachgedacht werden, um die

Situation zu entspannen und Schülerinnen und Schülern mehr Plätze an einer IGS zu ermöglichen.“

Quelle – Büro Gregory Scholz, MdL Foto: Sylviane Brauer