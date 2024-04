Mosbach/Stuttgart – Johannes-Diakonie feiert Meister-Titel – Erfolgreich beim Landesfinale Hallenfußball von Special Olympics

Mosbach/Stuttgart/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In Stuttgart-Fellbach haben die Fußball-Hallenmeisterschaften von Special Olympics Baden-Württemberg stattgefunden. Einen Meister- und einen Vizemeistertitel errang die Johannes-Diakonie, die sich mit insgesamt drei Teams in den Leistungsklassen A, C und D für das Landesfinale qualifiziert hatte. Die besten Mannschaften aus den Gebieten Nord-Württemberg, Süd-Württemberg, Süd- und Nordbaden spielten dabei in vier Leistungsklassen um die jeweiligen Titel. Besonders spannend war der Turnierverlauf in der Kategorie A. Das Team der Johannes-Diakonie besiegte Mannschaften aus Pforzheim, Reutlingen und Wilhelmsdorf. Das Duell gegen das Team „Selbsthilfe mit Köpfchen“ aus Freiburg musste die Entscheidung über den Meistertitel bringen. Bei einem Spielstand von 4:4 nach regulärer Spielzeit ging es ins Neunmeterschießen, in dem die Freiburger die stärkeren Nerven bewiesen.

Ein besseres Ende gab es für die Johannes-Diakonie in der Kategorie D, wo der Sieger ebenfalls im Neunmeterschießen ermittelt wurde. Nach Siegen gegen Pforzheim II, Weinstadt II, Wilhelmsdorf III sowie Lok Hegeberg II wurden im Finale gegen Heilbronn alle Neunmeter-Schüsse verwandelt. In der Leistungsklasse C siegte die SG Weinstadt 1 aus dem Rems-Murr-Kreis. Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen musste die Johannes-Diakonie sich mit dem fünften Tabellenplatz begnügen. In der Kategorie B ging der Meistertitel ohne Johannes-Diakonie-Beteiligung nach Bad Friedrichshall.

Termin: Kleinfeld-Meisterschaften in Mosbach

Nach der Hallensaison geht es nun im Freien weiter: Die Johannes-Diakonie ist am Freitag, 26. April, Austragungsort der Nordbadischen Fußball-Meisterschaften von Special Olympics auf dem Kleinfeld. Beginn ist um 9 Uhr auf dem Standortgelände in Mosbach (Neckarburkener Straße). Publikum ist herzlich willkommen.