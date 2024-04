Ludwigshafen – Präventionsveranstaltung “Gemeinsam für Ludwigshafen am Berliner Platz”

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/pm Heidelberg Hunters) – Der Kampf um das Ei beginnt am Samstag, 20. April um 15 Uhr. Die Heidelberg Hunters treten bei den Stuttgart Scorpions in Sichtweit des GAZI-Stadions zum ersten Spiel der Saison 2024 an. American Football ist nicht nur im Fernsehen immer präsenter, auch in Heidelberg fliegen die ovalen Bälle ... Mehr lesen »