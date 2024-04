Worms – Moritz Fischer startet für den ADAC Pfalz e.V. in der Deutschen Kart Meisterschaft

Eich / Worms . Das vielversprechende 14-jährige Motorsporttalent und Förderkandidat des ADAC Pfalz e.V. Moritz Fischer aus Eich bei Worms startet in diesem Jahr in der Seniorenklasse der Deutschen Kart Meisterschaft (DKM).

Moritz Fischer hat, nach seinem Meistertitel in der Westdeutschen Kart Meisterschaft im vergangenen Jahr, den Umstieg von den Junioren zu den Erwachsenen mit seinem Team Dutt Motorsport aus Stuttgart seit Anfang des Jahres vorbereitet. Der letzte Test am vergangenen Wochenende im sächsischen Mülsen lief für Fischer erfolgreich.

„Das wird sicherlich eine Herausforderung für mich als einer der jüngsten Fahrer im Starterfeld werden. Nach meiner intensiven Vorbereitungszeit mit meinem Team fühle ich mich gut gerüstet. Von unseren Partnern bekommen wir einen guten Support, dies hilft mir meine Ziele in dieser Saison zu erreichen“, so Moritz Fischer.

Los geht es für Fischer dann am 20.04. und 21.04.2024 mit dem ersten von sechs Läufen im sächsischen Mülsen, dann werden 50 Fahrer in spannenden Rennen um den Titel in der Meisterschaft kämpfen.

Die Deutsche Kart Meisterschaft ist das höchste Prädikat im deutschen Kartsport, hier waren bereits Motorsportgrößen wie Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Niko Hülkenberg vertreten. Die Rennen der DKM werden jeweils am Samstag und Sonntag auf YouTube im Livestream des ADAC / DKM übertragen.

Weitere Informationen über Moritz Fischer sowie die Termine zu seinen Rennen gibt es unter www.moritz-fischer.eu

Quelle M. Sonnick