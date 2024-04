Neustadt – 2.NACHTRAG – Zwei Jugendliche Motorradfahrer außer Lebensgefahr

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie bereits bei MRN-News berichtet kam es am Abend an der Einmündung L516/K16 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrer und einem Auto

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 16-jähriger Motorradfahrer die L516 von Neustadt/W. in Richtung Maikammer. Im Einmündungsbereich überholte der Jugendliche einen Pkw und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden 17-jährigen Motorradfahrer, welcher auf der Linksabbiegerspur zur K16 wartete. Beide Motorradfahrer kamen zu Fall und erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert und sind außer Lebensgefahr. Durch den Zusammenstoß wurde auch der überholte Pkw beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 13000EUR. Beide Motorräder erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden. Zur Unfallaufnahme musste die L516 im genannten Bereich für drei Stunden vollgesperrt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

