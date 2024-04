Mannheim – VfR Mannheim empfängt den FSV 08 Bietigheim-Bissingen – Kellerduell bei Thorsten Damms Premiere

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(mk) Der Negativtrend des VfR Mannheim setzte sich in den vergangenen Wochen ungebremst fort. Das Spielgeschehen ähnelte sich, die Analysen glichen einer hängengebliebenen Schallplatte: Individuelle Fehler und ausbaufähiges Defensivverhalten resultierten in zu vielen Gegentreffern, die selbst mit einer grundsoliden Offensivleistung schwer auszugleichen sind. Seit dem ersten Pflichtspiel im Kalenderjahr 2024 müssen die blau-weiß-roten Keeper durchschnittlich 2,8 Mal pro Partie hinter sich greifen. Auf eine Saison hochgerechnet wären das 96 Gegentore in 34 Spielen.

In Anbetracht der jüngsten Ergebnisse sowie der Mehrbelastung des Sportdirektors Hakan Atik entschied sich die sportliche Leitung anfangs der Woche für einen Wechsel auf der Position des Cheftrainers. Diese wird ab sofort der 49-jährige A-Lizenz-Inhaber Thorsten Damm für die verbleibenden acht Partien interimsweise bekleiden.

Folgerichtig wird Damm bereits am kommenden Samstag (15.30 Uhr) erstmals an der Seitenlinie stehen und den VfR gleich bei einem weiteren richtungsweisenden Spiel betreuen. Der blau-weiß-rote Gegner, FSV 08 Bietigheim-Bissingen, befindet sich ebenfalls im Abstiegskampf und liegt als Tabellendrittletzter sechs Punkte hinter den Rasenspielern. So anfällig Bietigheim-Bissingen in der Defensive mit 51 Gegentreffern auch zu sein scheint, so gefährlich ist der FSV mit 43 Toren im Offensivspiel. Mit 14 Treffern ragt bei den Schwaben Nesreddine Kenniche heraus, der auch bei der aus VfR-Sicht deprimierenden 0:4 (0:2)-Niederlage im Hinrundenspiel zwei Mal einnetzte.

Bietigheim-Bissingen wird ebenfalls nicht selbstbewusst strotzend die Reise nach Mannheim antreten. Zwar dürfte das jüngste torlose Remis gegen Pforzheim mehr als ein reiner Achtungserfolg zu bewerten sein, allerdings konnten im Kalenderjahr 2024 mit einem Sieg und zwei Unentschieden noch keine ausreichenden Punkte für den Klassenerhalt gesammelt werden. Dementsprechend löst ein Blick auf die Tabelle in Bietigheim-Bissingen wenig Begeisterung aus. Der Abstand zum ersten möglichen Nicht-Abstiegsplatz beträgt gegenwärtig vier Punkte, der Rückstand auf den ersten sicheren Nicht-Abstiegsplatz liegt bei sechs Zählern.

Apropos Tabelle: Der VfR rutschte vergangenes Wochenende erstmals seit langer Zeit wieder auf einen potenziellen Abstiegsplatz. Mit einem Sieg gegen Bietigheim würde man daher nicht nur das eigene Selbstvertrauen stärken, sondern eventuell wieder auf den zwölften Tabellenrang vorstoßen. Dieser ist gleichbedeutend mit dem sicheren Klassenerhalt.

Quelle – VfR Mannheim e.V. Foto MRN-News