Ludwigshafen – Grüne im Rat: Berliner-Platz-Lösung aussichtsreich

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Vorschlag des Freiburger Projektentwicklers Hans-Peter Unmüßig, auf dem Berliner Platz ein fünf- bis siebenstöckiges Bürogebäude zu errichten, das auch als neues Rathaus der Stadt nutzbar wäre, wird seit Mitte März in den Stadtratsfraktionen diskutiert. Für die Grünen im Rat urteilt der scheidende Co-Fraktionsvorsitzende Hans-Uwe Daumann: „Nach über zehn Jahren der Auseinandersetzung über die Zukunft des Berliner Platzes liegt jetzt erstmals ein diskutabler und wohl auch realistischer Vorschlag auf dem Tisch. Wir sehen uns durch die Aussagen von Herrn Unmüßig, sein Entwurf sei „zeitgemäß“ und „angemessen“ für den Berliner Platz und für Ludwigshafen, bestätigt. Gegen das 19-stöckige Hochhausprojekt „Metropol“, das den Platz erdrückt hätte und mit seiner Spiegelfassade teils verschattet, teils Menschen in den Wohnhäusern ringsherum geblendet hätte, haben wir 10 Jahre lang gekämpft. Der Platanenhain bliebe nun als gestaltbarer, grüner Platz erhalten, die Bismarckstraße könnte verkehrsberuhigt werden. Gleichwohl bleiben viele Fragen offen. Wie schon seit Jahren ist es unsere Forderung, den Berliner Platz ganzheitlich zu betrachten. Der meistfrequentierte Platz unserer Stadt braucht eine Aufenthaltsqualität, und die Rechte der Anwohnerinnen und Anwohner müssen zur Geltung kommen. Schlüsselimmobilien in der Nachbarschaft stehen teilweise weiterhin vor einer ungewissen Zukunft. Unmüßigs Vision von einem ‚geteilten‘ Rathaus in der ehemaligen Postbank und im Neubau auf dem Berliner Platz ist nicht ohne Risiken und muss in Ruhe diskutiert werden. Aus grüner Sicht ist es natürlich auch von Bedeutung, ob Unmüßigs Baupläne mehr als den Mindeststandard an Klimafreundlichkeit erfüllen. Auch wenn wir uns eine baldige Lösung für den Berliner Platz wünschen, übers Knie brechen sollten wir sie nicht.“

Quelle Grüne im Rat Ludwigshafen