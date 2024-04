Ludwigshafen – 18-Jährige in der Straßenbahn Linie 4 angegriffen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Montagabend (08.04.0224), griffen drei Personen eine 18-Jährige in der Straßenbahn Linie 4 (Fahrtrichtung Berliner Platz) an und schlugen sie. Die Angreifer stiegen an der Haltestelle “Ludwigsplatz” aus und flüchteten. Bei den Angreifern soll es sich um Jugendliche gehandelt haben.

Zeugen beschrieben zwei der Angreifer wie folgt:

Jugendlicher 1: dunkelhäutig. Er trug eine blaue Hose und ein weißes T-Shirt.

Jugendlicher 2: war mit einem schwarzen Jogginganzug, schwarzen Kappe, schwarzes T-Shirt und einer grauen ärmellosen Weste bekleidet.

Haben Sie die Tat beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .