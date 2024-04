Mannheim – Holzer verlässt die Adler

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim und Korbinian Holzer haben sich nach weiteren Gesprächen dazu entschieden, die gemeinsame Zusammenarbeit zu beenden. Nach drei Jahren im Trikot der Adler zieht der ehemaligen NHL-Spieler weiter.

Holzer wechselte 2021 zu den Adlern. Der heute 36-Jährige fand in Mannheim seine erste

Anlaufstation in Deutschland nach seiner Zeit in Nordamerika. Der Führungsspieler brachte auch bei

den Adlern seine kompromisslose Spielweise aufs Eis, stand stets für seine Mitspieler ein und war in

der Defensive ein entscheidendes Element für die Stabilität. Aufgrund seiner Erfahrung galt der

Viertrundendraftpick der Toronto Maple Leafs von 2006 als wertvoller Ansprechpartner in der Kabine.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler bestritt für die Adler insgesamt 168 Pflichtspiele, erzielte

dabei 13 Treffer und sammelte 28 Vorlagen.

„Korbinian ist genau das, was man sich von einem Anführer, von einem Mannschaftskameraden

wünscht. Sein Anspruch ist hoch, wenn es um Team und Engagement geht. Wir sind sehr dankbar für

seinen unermüdlichen Einsatz, sein vorbildliches Verhalten und seinen Einfluss auf unsere

Organisation und wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute“, sagt Cheftrainer und Manager

Dallas Eakins zu Holzer.

„Ich bin vor drei Jahren mit dem Ziel nach Mannheim gekommen, so viele Titel wie möglich zu holen.

Wir sind durch einige Höhen und Tiefen gegangen, haben sehr viel erlebt. Das Potenzial für eine

Meisterschaft war immer da, leider hat es nie gereicht. Für die Mannschaft, die Organisation, die Fans,

die Stadt hätte ich gerne Titel eingefahren – das hat leider nicht funktioniert. Es war für mich immer

ein Privileg und eine Ehre, das Adler-Trikot tragen zu dürfen, und es hat mich mit Stolz erfüllt, in der

SAP Arena mit den Jungs aufs Eis zu gehen, viel Herzblut zu zeigen und alles zu geben, was man zu

geben hat. Ich hatte eine gute Zeit, habe viele neue Leute kennen und schätzen gelernt. Ich kann mich

bei allen nur bedanken, bei den Trainern, dem Staff, den Physios, Ärzten, Presse, Medien, Daniel, den

Fans und den Menschen hinter den Kulissen im Büro. Ich wünsche der Organisation und der

Mannschaft viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft. Ich werde die Adler weiterverfolgen, die Daumen

drücken, dass Mannheim bald wieder weit oben steht. Dort, wo es hingehört. Servus, hawedehre“, so

Holzer selbst zu seinem Abschied

Quelle ADLER Mannheim