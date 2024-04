Ludwigshafen – Natur- und Artenschutz in der Großstadt Ludwigshafen – Vortrag von Klaus Eisele am 27. April im Maudacher Bruch

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die KAB Maudach lädt am Samstag, 27. April 2024, um 10 Uhr zu einem Vortrag in die ornithologische Beobachtungsstation im Maudacher Bruch ein. Klaus Eisele, Leiter der Naturschutzgruppe ORBEA und Naturschutz-Beauftragter der Stadt Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises, spricht über Natur- und Artenschutz in der Großstadt Ludwigshafen. Der Vortrag mit anschließender Diskussion findet in der ornithologischen Beobachtungsstation Altrhein (ORBEA, Speyerer Str. 217) im Maudacher Bruch statt. Die Beobachtungsstation ist über einen Weg zwischen dem Wasserwerk 2 der TWL und dem Schützenverein zu erreichen, dem man etwa 600 Meter geradeaus folgt. Nach der Veranstaltung findet in der Gaststätte des Turnvereins in der Riedstraße (Maudach) ein gemütliches Beisammensein mit Mittagessen statt. Hierfür ist eine Anmeldung bei Hugo Diehl per Telefon unter 0621 551330 oder per E-Mail an hugo.diehl@web.de erforderlich.

Bild: pixabay/katermikesch