Ludwigshafen – Gefährliche Körperverletzung auf Frühjahrsmesse

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die KAB Maudach lädt am Samstag, 27. April 2024, um 10 Uhr zu einem Vortrag in die ornithologische Beobachtungsstation im Maudacher Bruch ein. Klaus Eisele, Leiter der Naturschutzgruppe ORBEA und Naturschutz-Beauftragter der Stadt Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises, spricht über Natur- und Artenschutz in der Großstadt Ludwigshafen. Der Vortrag mit anschließender Diskussion findet in ... Mehr lesen »