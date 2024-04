Sandhausen – “An der Konstanz arbeiten“

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem Remis in Verl (4:4) wartet auf den SV Sandhausen ein Heimspiel

gegen Borussia Dortmund II.

Die Partie gegen den BVB steigt am Samstag, den 6. April, um 14 Uhr. Im

Rahmen der Pressekonferenz sprechen Sportdirektor Matthias Imhof und

Cheftrainer Jens Keller über die sportliche Zukunft des Vereins, das Spiel in Verl,

die Personalsituation sowie die anstehende Partie gegen Dortmund.

Matthias Imhof über …

… die sportliche Ausrichtung des SVS über die Saison hinaus:Wir haben mit Jens

in der Hinrunde 14 Punkte geholt und auch in der Rückrunde einen guten

Schnitt gehalten. Wir belegen derzeit Platz drei der Rückrunden-Tabelle.

Deshalb war es nie ein Thema, weder für Jens noch für uns, die

Zusammenarbeit infrage zu stellen. Im Hintergrund läuft die Kaderplanung für

die neue Saison. Hier ist Jens selbstverständlich eingebunden. Deshalb möchte

ich betonen, dass wir in dieser Konstellation weitermachen, unabhängig vom

Ausgang der kommenden Spiele.

Jens Keller über …

… die Partie in Verl: Vier Tore müssen normalerweise zum Auswärtssieg

reichen. Wir waren mit dem einen Punkt sehr unzufrieden. Mit vermeidbaren

Gegentreffern und der Fehlentscheidung am Ende kam recht viel zusammen,

was uns geärgert hat. Abgesehen von den Gegentoren, die wir klar thematisiert

haben, haben wir ein sehr gutes Auswärtsspiel in Verl gezeigt.

… den Stimmung nach Ottos verschossenem Strafstoß in Verl: Ich denke, er hat

sich darüber selbst am meisten geärgert. Mit dem 3:1 hätten wir ein gutes

Polster gehabt. Doch vom Punkt sind schon ganz andere gescheitert, das

gehört im Fußball dazu.

… das Personal gegen Dortmund: Alexander Mühling und Christoph Ehlich

stehen wieder zur Verfügung. Bis auf die Langzeitverletzten Hennings und

Laux gibt es keine weiteren Ausfälle.

… Lion Schusters Einsätze: In seinem ersten Einsatz gegen Unterhaching war

ihm anzusehen, dass ihm die Sicherheit fehlte, auch wenn er es ordentlich

gemacht hat. In Verl konnte er gemeinsam mit Yassin Ben Balla das Zentrum

gut absichern. Nichtsdestotrotz ist Alex Mühling wieder fit, er ist unser

„Stamm-Sechser“.

… Borussia Dortmund II: Wie für Zweitbesetzungen von Bundesligisten üblich,

erwarten uns gute Einzelspieler mit hohem Tempo im Spiel. Dennoch fehlt der

Mannschaft manchmal die Reife, deshalb verläuft die Saison des BVB mit

Höhen und Tiefen.

… seine nüchterne und neutrale Ausstrahlung: Ich bin emotional, wenn es

darauf ankommt. Und das ist in der Kabine mit meinen Spielern. Ich muss nicht

den Hampelmann machen, um meine Emotionen zu zeigen. Ich denke, es ist

wichtiger, dass meine Spieler wissen, was sie erwarten können, wenn es nicht

funktioniert.

… ein Zwischenfazit seiner Zeit beim SVS: Es waren viele gute Entwicklungen

mit Höhen und Tiefen. Wir haben gute Spiele gezeigt und auch Spieler haben

sich gut entwickelt. Aber das ist noch nicht zu Ende. Wir müssen weiter daran

arbeiten, eine Konstanz reinzubekommen. Mir macht es Spaß mit der

Mannschaft und hier in Sandhausen.

Quelle: SV Sandhausen 1916 e.V.