Frankenthal – Geschwindigkeitskontrollen in Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund von Bürgerbeschwerden über zu schnell fahrende Fahrzeuge wurde am 21.03.24 in der Dürkheimer Straße, am 28.03.24 in der Mühlbergstraße und am 02.04.24 in der Frankenstraße jeweils eine Geschwindigkeitskontrolle durch die Polizeiinspektion Frankenthal durchgeführt. Hierbei konnten bei moderatem Verkehrsaufkommen insgesamt 15 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Zur Lösung der durch die Bürgerinnen und Bürger mitgeteilten Problematik, wurden die Messergebnisse ebenfalls an die Stadtverwaltung Frankenthal übermittelt. Überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit gehört auch im Jahr 2023 zu den häufigsten Hauptunfallursachen. Insgesamt wurden im Polizeipräsidium Rheinpfalz 2.062 Verkehrsunfälle mit dieser Ursache registriert. Die Verkehrsunfallstatistik 2023 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/YSXrl .

